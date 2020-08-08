ترامب: 3 لقاحات لفيروس كورونا وصلت لمرحلة متقدمة

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يحاول مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب استغلال قضية لقاحات كورونا كنوع من الدعاية الإعلامية لحملته الانتخابية .

قبل نحو 100 يوم من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أكد الرئيس دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن 3 لقاحات لفيروس كورونا المستجد وصلت للمرحلة الثالثة من الاختبارات.

وأرجع ترمب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في أميركا إلى زيادة الفحوصات وسرعة النتائج، مشيرا إلى أن العلاج بالبلازما يظهر نتائج مبشرة في مواجهة الفيروس المستجد.

ولفت إلى أن الكثير من الولايات الأميركية تظهر تحسناً في التعاطي مع الوباء، موضحاً أن إدارته وفرت المزيد من المعدات لتعزيز القدرة على مواجهة كوفيد 19.

وقال الرئيس الأميركي إن أعداد المصابين بكورونا الذين تظهر عليهم الأعراض انخفضت في أميركا.

وأضاف أنه “إذا استمر الديمقراطيون في منع تمرير المساعدات للعاطلين عن العمل سأتخذ قرارات تنفيذية”.

كان ترمب، قد أعلن الخميس أن لقاحاً ضد كوفيد-19 قد يتوفّر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتابع “لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات تُدرس”، مضيفاً “يبدو أننا سنكون جيّدين جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً”.