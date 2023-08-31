ترامب يدفع ببراءته من تهمة التلاعب بنتائج انتخابات جورجيا

أعلنت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفى اتهاما رسميا موجها إليه ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

وقالت رويترز إن هذه الخطوة تعني أن ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، لن يمثل شخصيا أمام محكمة مقاطعة فولتون في أتلانتا الأسبوع المقبل لمواجهة الاتهامات.

واحتُجز ترامب يوم الخميس الماضي في أحد سجون مدينة أتلانتا على خلفية اتهامه بارتكاب أكثر من 12 تهمة جنائية في إطار دعوى جنائية تتعلق بمحاولات الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020 التي تعرض فيها للهزيمة أمام بايدن.

وأكد ترامب، الذي أمضى نحو 20 دقيقة في سجن مقاطعة فولتون (حيث التُقطت له صورة جنائية للوجه)، مجددا على أن المحاكمة إلى جانب التهم الأخرى التي وجهت له ذات دوافع سياسية.

ويتقدم ترامب في معظم استطلاعات الرأي بنحو 40 نقطة على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي الذي هزمه في 2020.