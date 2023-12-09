السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوى.. وترامب الأقرب في 2024

منذ 46 دقيقة
ترامب وبايدن

ترامب وبايدن

وول ستريت جورنال
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أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتفوق بـ 4 نقاط على الرئيس الحالي جو بايدن.

ووفقا للاستطلاع فقد حصل ترامب على 47% مقابل 43% لبايدن، في حال تمت الانتخابات بين هذين المرشحين فقط.

وفي حين أن ترامب سيتفوق بـ 6 نقاط إذ سيحصل على 37%، ويحصل بايدن على 31% في حال شارك مرشحون آخرون في الانتخابات.

وتشير الصحيفة إلى أن عدم الرضا عن بايدن ينتشر في الاستطلاع، على الرغم من أن المجموعات التي تدعم الحزب الديمقراطي عادة ستدعم بايدن في يوم الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويلاحظ أن الصحيفة في استطلاعها تناولت الجوانب الاقتصادية والقضايا المجتمعية، ويظهر من خلالها التباين بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى أن سن بايدن (81 عاما) وسن ترامب (77 عاما)، ولم تتطرق للسياسة الخارجية لكلا المرشحين على الرغم مما تشهده الساحة الأميركية من اعتراضات متزايدة على سياسية بايدن الخارجية، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتطرقت الصحيفة إلى من سمّتهم “الديمقراطيين الساخطين”، ولكن سخطهم تجاه الاقتصاد وتشاؤمهم من المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.

ولم يعُد بايدن يحظى بالحماسة لدى العديد من المجموعات التي تصوّت باستمرار للديمقراطيين، وهم فئة الشباب والناخبون السود واللاتينيون، وفقا للصحيفة.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال 1500 ناخب مسجل في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبلغ هامش الخطأ فيه زائد أو ناقص 2.5%.

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