انتخابات أمريكا 2020.. هل ترامب انتهك القانون لإلغاء خسارته؟

من المتوقع أن تبدأ المدعية العام في منطقة أتلانتا التي تحقق فيما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب ورفاقه قد انتهكوا القانون عندما سعوا لإلغاء خسارة ترامب في انتخابات 2020 في جورجيا، عرض قضيتها أمام هيئة محلفين كبرى مطلع الأسبوع المقبل.

أكد نائب حاكم جورجيا السابق جيف دنكان، الذي تم استدعاؤه كشاهد محتمل، يوم السبت أنه سيدلي بشهادة مغلقة أمام هيئة محلفين كبرى بعد استدعائه للإدلاء بشهادته في محكمة مقاطعة فولتون يوم الثلاثاء.

وقد كتب دنكان على تويتر: “أتطلع للإجابة على أسئلتهم حول انتخابات 2020. لا ينبغي للجمهوريين أبدًا أن يدعوا الصدق يخطئ على أنه ضعف”.

وصرح دنكان على شبكة سي إن إن يوم السبت إنه لا يريد المساومة على التحقيق من خلال الكشف عما سيقوله، لكنه قال إنه مستعد للإدلاء بشهادته، وقال في مقابلته: “سأجيب بالتأكيد على أي أسئلة تطرح أمامي”.

وأضاف إلى ذلك: “دعونا نسمع الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة حول تصرفات دونالد ترامب ومجموعة الشخصيات المحيطة به”.

وقال الصحفي المستقل الذي تم استدعاؤه أيضًا، جورج شيدي، على “تويتر”، الذي أعيدت تسميته الآن “X”، إنه تلقى إشعارًا للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى يوم الثلاثاء.

ويمثل هذا الكشف أول تأكيد رسمي على أن محامية مقاطعة فولتون فاني تي ويليس الديمقراطية تتحرك أخيرًا لطلب اتهامات بعد أكثر من عامين من إطلاقها لأول مرة تحقيقها في الجهود التي بذلها ترامب وحلفاؤه لعكس انتصار جو بايدن في جورجيا. ولكن لم يرد متحدث باسم ويليس على الفور على طلب للتعليق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي التحقيق البارز إلى توجيه تهم متعددة للعديد من المتهمين – بما في ذلك ترامب، الذي أدين في وقت سابق من هذا الشهر في قضية فيدرالية منفصلة رفعها المحامي الخاص جاك سميث زاعمًا أن ترامب خطط وتآمر لتقويض شرعية انتخابات 2020 من أجل البقاء في السلطة.

كما يعتبر دنكان واحد من أربعة شهود معروفين تم استدعاؤهم للمثول في قضية مقاطعة فولتون – على الرغم من أن الاستدعاء لا يضمن بالضرورة الشهادة.

وأقر السناتور السابق عن ولاية جورجيا جين جوردان الديمقراطي والنائب السابق بي نغوين الديمقراطي علناً بتلقي مذكرات استدعاء في القضية.

وقد كان دنكان من مؤيدي ترامب منذ فترة طويلة عندما انفصل علنًا عن الرئيس آنذاك في أعقاب الفوضى التي أعقبت انتخابات 2020، وانتقد ترامب وحلفائه علنًا بسبب “جبال المعلومات المضللة” التي عبروها عن نتائج انتخابات جورجيا. كما اشتبك دنكان، الذي كان رئيسًا لمجلس الشيوخ في أواخر عام 2020، علنًا مع العديد من المشرعين الجمهوريين بالولاية وحلفاء ترامب الذين دفعوا الجهود لإلغاء فوز بايدن في الولاية، وانتقد جلسات الاستماع التي عقد فيها رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، دفع مزاعم فضحها بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع.

وخاض دنكان، الذي لم يسع إلى إعادة انتخابه في عام 2022، أمر استدعاء العام الماضي للمثول أمام هيئة محلفين كبرى ذات أغراض خاصة مقيدة بالتحقيق في القضية، لكنه قال الأسبوع الماضي إنه سيشهد عن طيب خاطر و “يشارك الحقائق كما يعرفها في هذا التحقيق”.

وحضر جوردان ونغوين جلسات الاستماع التشريعية حيث روج جولياني وغيره من مساعدي ترامب نظريات مؤامرة لا أساس لها حول تصويت جورجيا – مع تحدي نجوين للعديد من هذه الادعاءات في الوقت الفعلي. كلاهما أدلى بشهادته العام الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى الخاصة.

كما تم توجيه أمر استدعاء آخر إلى تشيدي، الصحفي المستقل في أتلانتا، الذي عثر على اجتماع في ديسمبر 2020 في مبنى الكابيتول بجورجيا لـ 16 جمهوريًا اجتمعوا للإدلاء بأصوات المجمع الانتخابي المزورة التي أعلنت أن ترامب هو المنتصر في جورجيا على الرغم من أن بايدن قد تم اعتماده بالفعل كفائز.

كتب تشيدي في Intercept أنه قيل له زوراً إنه “اجتماع تثقيفي” وتم طرده – وهي تفاصيل لفتت انتباه ويليس والمدعين العامين الذين يحققون في مخطط الناخبين “المزيف”.

ألمحت ويليس بشدة على مدى شهور إلى أنها ستسعى للحصول على لوائح اتهام متعددة في هذه القضية، وذلك باستخدام قوانين جورجيا الموسعة لمكافحة الابتزاز التي تسمح للمدعين العامين ليس فقط بتوجيه الاتهام إلى مخالفات داخل الدولة، ولكن أيضًا لاستخدام الأنشطة في دول أخرى لإثبات النية الإجرامية في جورجيا. في ملفات المحكمة، وصفت ويليس تحقيقها بأنه تحقيق في “جهود منسقة متعددة الدول للتأثير على نتائج انتخابات نوفمبر 2020 في جورجيا وأماكن أخرى”.

وقد أبلغ المدعون العام الماضي ما لا يقل عن 18 شخصًا أنهم كانوا أهدافًا للتحقيق. حيث تشمل هذه القائمة جولياني، الذي عمل كمحامي شخصي لترامب بعد الانتخابات، والعديد من الجمهوريين الجورجيين الذين عملوا كناخبين بديلين لترامب – على الرغم من منح بعضهم الحصانة منذ ذلك الحين.

لكن يُشتبه في أن نطاق ويليس أكبر من ذلك، ولا يشترط قانون جورجيا أن يتم إخطار الأفراد رسميًا بأنهم أهداف للتحقيق.

بالإضافة إلى الناخبين الآخرين، يُعتقد أن المدعين العامين في مقاطعة فولتون يقومون بفحص التصريحات الكاذبة التي أدلى بها جولياني وحلفاء ترامب الآخرون خلال جلسات الاستماع التشريعية في جورجيا؛ مضايقة العاملين في الانتخابات، بمن فيهم موظفو الاقتراع في مقاطعة فولتون، روبي فريمان وابنتها شاي موس؛ وخرق معدات التصويت في مقاطعة كوفي، في جورجيا، كجزء من جهد بقيادة ترامب لتقويض تصويت جورجيا لعام 2020.

وأشارت ويليس سابقًا إلى أنها ستعلن قرار فرض الرسوم خلال نافذة مدتها ثلاثة أسابيع في أغسطس، والتي تنتهي يوم الجمعة. وقد تم تكثيف الإجراءات الأمنية في الأسابيع الأخيرة حول مبنى المحكمة، حيث أغلقت حواجز المبنى وأغلقت الشوارع.

إذا وجهت إليه تهم في جورجيا، فستكون هذه هي المرة الرابعة منذ مارس التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام جنائية لترامب.

اتهامات فيدرالية

بالإضافة إلى الاتهامات الفيدرالية التي رفعها سميث في وقت سابق من هذا الشهر لجهود ترامب المزعومة لتخريب نتائج الانتخابات، تم توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق في ميامي الشهر الماضي بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها. كما اتهمته هيئة محلفين كبرى في ولاية نيويورك في مارس بتزوير السجلات التجارية فيما يتعلق بالمدفوعات المالية الصامتة خلال حملة عام 2016.

تحسبا لتوجيه اتهامات في جورجيا، كثف ترامب هجماته على ويليس، أول امرأة سوداء يتم انتخابها لمنصب المدعي العام في مقاطعة فولتون.

وقد تبث حملة ترامب 2024 مقطع فيديو يهاجمها مباشرة هي وسميث والمدعين العامين الآخرين. وبحسب ما ورد، خصصت الحملة وقت بث الإعلان في أتلانتا، وفقًا لـ Medium Buying. يزعم الموقع أن ويليس “ضُبطت وهي تخفي علاقة مع أحد أفراد العصابة التي كانت تحاكمها” – وهو ادعاء لا أساس له من الصحة تصاعده ترامب لاحقًا في ظهور حملته الانتخابية في 8 أغسطس في نيو هامبشاير.

قال ترامب: “يقولون إن هناك امرأة شابة – عنصرية شابة في أتلانتا – يقولون إنها كانت تلاحق عصابة معينة، وانتهى بها الأمر على علاقة مع زعيم العصابة أو أحد أفراد العصابة. وهذا هو الشخص الذي يريد أن يوجه إليّ لإجراء مكالمة هاتفية مثالية”.

كثيرا ما رفضت ويليس الرد مباشرة على هجمات ترامب، ولكن في استثناء نادر، قالت يوم الأربعاء في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفيها إن إعلان ترامب يحتوي على “معلومات مهينة وكاذبة عني” وأمرت موظفيها بتجاهل ذلك.

كما كتبت ويليس في رسالة البريد الإلكتروني التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست: “لا يجوز لك التعليق بأي شكل من الأشكال على الإعلان أو أي من السلبية التي قد يتم التعبير عنها ضدي أو زملائك أو هذا المكتب في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة. ليس لدينا أي مشاعر شخصية تجاه من نحقق معهم أو نحاكمهم ولا ينبغي لنا التعبير عن أي مشاعر. هذا عمل، ولن يكون شخصيًا أبدًا”.

أثارت ويليس مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن الأمن مع تقدم تحقيقها، مستشهدة بخطاب ترامب “المثير للقلق” والتهديدات العنصرية التي تلقتها هي وموظفوها – بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني أخيرة شاركتها ويليس مع مسؤولي المقاطعة أشار فيها المؤلف إليها باسم n ووصفتها بـ “عاهرة جيم كرو الديموقراطية”.

غالبًا ما ترافق ويليس حراس مسلحون في الظهور العام، وتم زيادة الأمن في مكتبها ومقر إقامتها في الأيام الأخيرة قبل إعلان الاتهام المتوقع، وفقًا لمسؤول إنفاذ القانون الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن المسائل الأمنية.