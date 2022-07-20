الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترحيب أمريكي بتجميد ستة دول لديون أوكرانيا

منذ 24 ثانية
وزارة الخزانة الأمريكية

علم أمريكا

A A A
طباعة المقال

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأربعاء إنها ترحب بقرار لتعليق التزامات خدمة ديون أوكرانيا اتخذته مجموعة من ست دول دائنة، من بينها الولايات المتحدة، وحثت كل الدائنين الآخرين على الإنضمام إلى هذا المسعى.

وتشمل مجموعة الدائنين التي أعلنت نيتتها كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت يلين في بيان “أكرر الدعوة إلى كل الدائنين الثنائيين الآخرين الرسميين ومن القطاع الخاص الإنضمام إلى هذه المبادرة ومساعدة أوكرانيا بينما تدافع عن نفسها من حرب روسيا غير المبررة والوحشية التي لها تأثير مدمر على شعب واقتصاد أوكرانيا وتمتد تداعياتها إلى أنحاء العالم.”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم جمهورية كاراكالباكستان
أوزبكستان ترفع حالة الطوارئ في قرقل باغستان بعد اشتباكات دامية شهدتها البلاد
المجلس العسكري الحاكم في مالي
المجلس العسكري الحاكم في مالي يطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية
أنظار مستثمري الأسهم الأوروبية على مصير الحكومة الإيطالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
النائب عبد الرحمن البزري
الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
الدولار
على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟