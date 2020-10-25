ترحيب أمريكي بتصنيف غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية

رحبت الولايات المتحدة بإعلان دولة غواتيمالا عن حظر مليشيا حزب الله الإرهابي الموالي لإيران .

ورحب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بتصنيف غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، واصفا هذه الخطوة المهمة بأنها ستساعد على قطع قدرة حزب الله على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال حول العالم.

وفي بيان أشاد بومبيو بغواتيمالا بانضمامها إلى قائمة متزايدة من الدول التي كشفت حزب الله على حقيقته، ليس كمدافع عن لبنان، بل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود مكرسة للدفع بأجندة إيران الخبيثة.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن حزب الله كتنظيم القاعدة وداعش، يتمتع بانتشار عالمي في السنوات الأخيرة وعملياته ومؤامراته التي طالت الأميركيتين ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل دعوة شركائها لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية والاعتراف بأنه لا يوجد فرق بين مايسمى بالجناح العسكري والسياسي للمنظمة، واتخاذ أي إجراء ممكن لمنع نشطاء حزب الله ومجنديهم ومموليه من العمل في أراضيهم.

وارتفع عدد الدول التي حظرت أنشطة حزب الله اللبناني وآخرها إستونيا وغواتيمالا اللتان صنفتا مؤخرا تلك الميليشيات كمنظمة إرهابية،