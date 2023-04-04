ترحيب أمريكي بدعم البنك الدولي للدول متوسطة الدخل

أعربت الولايات المتحدة، الإثنين، عن ترحيبها بخطط البنك الدولي لزيادة الإقراض السنوي بواقع خمسة مليارات دولار للدول متوسطة الدخل.

وذلك لمكافحة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى على مدى عشر سنوات. لكن الولايات المتحدة قالت إنها تسعى نحو مزيد من التغييرات الطموح قريبًا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية لرويترز إن أعضاء محافظي البنك الدولي من المتوقع أن يصادقوا على الخطة التي طال انتظارها خلال اجتماعهم نصف السنوي الأسبوع المقبل، وطالب إدارة البنك بوضع خطط واضحة المعالم لمزيد من الإصلاحات.

وتضغط الولايات المتحدة، أكبر مساهم في البنك الدولي، على المنظمة الدولية منذ شهور لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة لزيادة التمويل لمساعدة البلدان النامية على مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى في المستقبل.

وقدم البنك الدولي 100 مليار دولار ما بين عامي 2020 و2022 للمصالح العامة في العالم، لكنه يقدر أن البلدان النامية والقطاع الخاص سيحتاجون إلى إنفاق أكثر بكثير، أي نحو 2.4 تريليون دولار سنويا، لتلبية هذه الاحتياجات.

وقال المسؤول بوزارة الخزانة “نحتاج إلى الحفاظ على الطموح”. وأضاف أن الولايات المتحدة تضغط على البنك لوضع إصلاحات إضافية ملموسة إلى جانب جدول زمني للتنفيذ.

وأضاف المسؤول الكبير أن الخطط التي ستتم المصادقة عليها الأسبوع المقبل ستعزز القدرة الإقراضية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع البنك للإقراض للدول متوسطة الدخل، بنحو 20% واصفا ذلك بأنه “مال حقيقي”.