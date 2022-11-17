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ترحيب أممي بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود

منذ 7 دقائق
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، باتفاق جميع الأطراف على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لتسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها على البحر الأسود.

وقال غوتيريش في بيان اليوم الخميس “أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا”.

وأضاف أن الأمم المتحدة “ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية” وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمرا بالغ الأهمية.

تمديد 120 يوما

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الخميس، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو تموز سيمدد 120 يوما أخرى.

ولم يدل الوزير بتفاصيل أخرى. ولم يتسن تأكيد تصريحاته بشكل مستقل.

وساعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو تموز في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.

وكتب كوبراكوف على تويتر “مبادرة #حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما”، واصفا ذلك بأنه “خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)”.

    المصدر :
  • رويترز

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