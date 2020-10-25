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ترحيب بحريني بخطوة غواتيمالا وإستونيا بشأن “حزب الله”

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 8:53 مساءً
وزارة الخارجية البحرينية

وزارة الخارجية البحرينية

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بعد تصنيف غواتيمالا حزب الله كمنظمة إرهابية وحظر إستونيا أنشطته على أراضيها، رحبت مملكة البحرين ،الأحد، بهذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إن خطوة غواتيمالا وإستونيا مهمة تعكس حرص البلدين على التصدي للتنظيمات الإرهابية ومكافحة أنشطتها.

وأعربت عن عميق تقديرها لكافة الجهود الملموسة والواضحة التي تضطلع بها كل من جمهوريتي غواتيمالا وإستونيا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتحرك لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة لظاهرة الإرهاب لاجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.

والجمعة، أعلنت غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى أن حزب الله منظمة إرهابية، في خطوة قوبلت بإشادة دولية. قرار رحبت به واشنطن على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي كتب في تغريدة له على “تويتر” اليوم الأحد “نشيد بغواتيمالا لتصنيفها حزب الله منظمة إرهابية بالكامل”.

وقال “يدرك العالم طبيعة حزب الله الحقيقية، وندعو الآخرين في المنطقة إلى اتباع نهج غواتيمالا والعمل على منع قدرة المنظمة على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال”.

وفي كانون الثاني الماضي، تعهد رئيس غواتيمالا بتصنيف مليشيات حزب الله المدعومة من إيران منظمة إرهابية، وهو تصنيف سبق أن اتخذته دول حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة.

وبقرارها هذا، تنضم غواتيمالا للولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا وكندا واليابان وهولندا والباراغواي والأرجنتين، والإمارات والسعودية والبحرين، إضافة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بحسب “العين الاخبارية”.

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