السبت 18 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
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ترحيب خليجيّ بالإدانة الدولية لهجمات أبو ظبي

منذ 58 دقيقة
هجوم الامارات

هجوم الامارات

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رحّبت دولة البحرين بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والذي أدان اعتداء ميليشيا الحوثي على دولة الامارات.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن ترحيبها بهذه الخطوة لافتة الى انها تعبّر عن مساندة دولية لحق دولة الامارات بالدفاع عن سيادتها، كما دعت الى موقف دولي حازم من ميليشيا الحوثي وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات اجرامية.

الخارجية الكويتية، بدورها، رحّبت بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات الحوثيين على الامارات.

وكانت دولة الامارات قد دعت، في وقت سابق، الجامعة العربية الى الانعقاد حول الاعتداءات الأخيرة. وشدّدن مندوبة الامارات في مجلس الأمن على حق بلادها بالدفاع عن نفسها ضدّ أي هجوم أو اعتداء يطال أمن أراضيها.

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