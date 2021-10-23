ترحيب دولي واسع بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأشاد غوتيريش بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهذا الصدد، معترا أن هذه المبادرات ستساعد بشكل كبير في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وفي كلمته بمبادرة السعودية الخضراء اليوم السبت، تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تصل المملكة، وهي أكبر مصدر في العالم للنفط، إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، أي بعد عشر سنوات من الولايات المتحدة.

من جهته أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، بتعهد السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية، بحلول عام 2060، معتبرا أنها خطوة كبيرة للأمام.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، أكد جونسون أن “تعهد السعودية التاريخي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 خطوة كبيرة إلى الأمام”.

وأضاف: “إنني أتطلع إلى رؤية المزيد من الإعلانات في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والعمل سويا في منتدى المناخ الـ26 للحد من الاحترار بأكثر من 1.5 درجة مئوية”.

وصباح السبت، أطلق ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، المسؤول عن طرح المبادرات البيئية الجديدة للبلاد، وهو ما يخدم أهداف مبادرتها “الخضراء”.

وأعلن بن سلمان عن إطلاق السعودية مبادرات في مجال الطاقة ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا، مع حلول عام 2030.

مركداً أنه يعتزم تحويل العاصمة الرياض إلى “واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرا”.

وفي غلاسكو الأسكتلندية، سيقام مؤتمر قمة المناخ الـ26، في الفترة من 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.