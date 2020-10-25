ترحيب سعودي بتصنيف غواتيمالا لـ”حزب الله” كمنظمة إرهابية

بعد الخطوة التي أعلنت عنها جمهورية غواتيمالا بتصنيفها مليشيا “حزب الله” كمنظمة إرهابية و كذلك قيام إستونيا بحظر أنشطته على أراضيها، أعلنت المملكة العربية السعودية عن لسان وزارة الخارجية عن ترحيبها بهذه الخطوة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعربت وزارة الخارجية اسلعودية في بيان لها عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهورية غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية إستونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي إستونيا.

وأشادت الوزارة بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يشارإلى أن غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى أعلنت أمس الجمعة عن تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، في خطوة قوبلت بإشادة دولية. قرار رحبت به واشنطن على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي كتب في تغريدة له على “تويتر” اليوم الأحد “نشيد بغواتيمالا لتصنيفها حزب الله منظمة إرهابية بالكامل”.

وقال “يدرك العالم طبيعة حزب الله الحقيقية، وندعو الآخرين في المنطقة إلى اتباع نهج غواتيمالا والعمل على منع قدرة المنظمة على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال”.

وفي كانون الثاني الماضي، تعهد رئيس غواتيمالا بتصنيف مليشيات حزب الله المدعومة من إيران منظمة إرهابية، وهو تصنيف سبق أن اتخذته دول حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة.