الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترحيب فرنسا وألمانيا وبريطانيا بقرار وكالة الطاقة الذرية حول إيران

منذ 27 دقيقة
علم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا

علم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا

A A A
طباعة المقال

رحبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الأربعاء بقرار اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى تكثيف التعاون.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أرسلته وزارة الخارجية الفرنسية إلى صحفيين “نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل هذه المسائل القائمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من المجلس”.

وأضاف البيان “لا بد أن تتعاون إيران مع الوكالة وتقدم تفسيرات فنية قابلة للتصديق”.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة قرارا اليوم الأربعاء يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين من أصحاب الخبرة، رغم المخاوف من أن ترد طهران بتصعيد أنشطتها النووية.

للمزيد اقرأ:

إيران تنتقد قرار وكالة الطاقة الذرية وهكذا وصفته..!

 

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بن غفير يشارك في مسيرة الأعلام
خلال "مسيرة الأعلام".. تصريحات متطرفة لبن غفير: القدس والأقصى لنا
اعتقال الطلاب من أمام الجامعات الأميركية أثناء احتجاجاهم بشأن غزة
غزة تحت النار
صدام بين طلاب ستانفورد والشرطة بعد احتجاج مؤيد لغزة واعتقال عشرات الطلاب
علم إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تنتقد قرار وكالة الطاقة الذرية وهكذا وصفته..!

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟
الدولار الأمريكي
بينهم دولة عربية.. أربع دول لديها أكبر قدر من الدين العام العالمي