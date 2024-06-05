ترحيب فرنسا وألمانيا وبريطانيا بقرار وكالة الطاقة الذرية حول إيران

رحبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الأربعاء بقرار اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى تكثيف التعاون.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أرسلته وزارة الخارجية الفرنسية إلى صحفيين “نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل هذه المسائل القائمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من المجلس”.

وأضاف البيان “لا بد أن تتعاون إيران مع الوكالة وتقدم تفسيرات فنية قابلة للتصديق”.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة قرارا اليوم الأربعاء يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين من أصحاب الخبرة، رغم المخاوف من أن ترد طهران بتصعيد أنشطتها النووية.

للمزيد اقرأ: