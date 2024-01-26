ترحيب قطري سعودي بقرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

رحبت قطر والمملكة العربية السعودية، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الدوحة رحبت اليوم الجمعة بحكم محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

وتؤدي قطر التي يقيم على أرضها عدة قادة سياسيين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دور الوسيط الرئيسي بين حماس التي تحكم القطاع وبين مسؤولين إسرائيليين خلال الصراع الجاري

وقالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة في بيان إن الرياض رحبت بحكم محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن المملكة تؤكد “الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية”.

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار محكمة العدل، يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن أمريكا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس، وفق وكالة رويترز.

وعقدت محكمة العدل الدولية، جلستها، اليوم الجمعة 26 كانو الثاني/يناير الجاري، للرد على الدعوي المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأكدت العدل الدولية، أنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وأضافت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا، مضيفة أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.

وأشارت العدل الدولية أنه على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وعليها أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

وكانت مصر رحبت بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية “أكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة” مشددة على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.

وفي السياق، توقع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، أن تمتثل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية.

وقال رامابوسا، اليوم الجمعة؛ إنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويشار إلى أن إسرائيل تشن حربا على غزة منذ أكثر من 100 يوم، أدّت -حتى الآن- إلى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 60 ألفا، وتشريد مئات الآلاف من منازلهم، إضافة لتدمير هائل شمل كل بلدات القطاع.