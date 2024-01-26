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ترحيب مصري بقرار محكمة العدل بشأن إسرائيل

منذ ساعة واحدة
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رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية “أكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة” مشددة على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.

وفي السياق، توقع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، أن تمتثل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية.

وقال رامابوسا، اليوم الجمعة؛ إنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويشار إلى أن إسرائيل تشن حربا على غزة منذ أكثر من 100 يوم، أدّت -حتى الآن- إلى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 60 ألفا، وتشريد مئات الآلاف من منازلهم، إضافة لتدمير هائل شمل كل بلدات القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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