ترسيم الحدود البحرية.. بايدن يتحدث عن "اختراق تاريخي" في الشرق الأوسط

صدر عن الرئيس الأميركي جو بايدن البيان الآتي:

يسعدني اليوم أن أعلن عن اختراق تاريخي في الشرق الأوسط. بعد شهور من الوساطة من قبل الولايات المتحدة، حيث اتفقت حكومتا “إسرائيل” ولبنان على إنهاء نزاعهما على الحدود البحرية رسميًا وإنشاء حدود بحرية دائمة بينهما.

وأضاف: لقد تحدثت للتو مع يائير لبيد ورئيس لبنان ميشال عون اللذان أكدا استعداد الحكومتين للمضي قدمًا في هذا الاتفاق، أود أيضًا أن أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته على دعمهم في هذه المفاوضات.

وتابع: يجب أن تكون الطاقة، ولا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط، أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار ، وليس للصراع، وستنص الاتفاقية التي أعلنتها الحكومتان اليوم على تطوير مجالات الطاقة لصالح البلدين، وتمهيد الطريق لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا،

وتسخير موارد الطاقة الجديدة الحيوية للعالم. ومن الأهمية بمكان الآن أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها وتعمل على تنفيذها.

وأردف: كما تحمي هذه الاتفاقية المصالح الأمنية والاقتصادية لـ”إسرائيل” ذات الأهمية الحاسمة لتعزيز تكاملها الإقليمي. إنه يوفر مساحة للبنان ليبدأ استغلاله لموارد الطاقة. كما أنها تعزز مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في منطقة شرق أوسطية أكثر استقرارًا وازدهارًا وتكاملًا ، مع تقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة.

وختم: أود أن أشكر دبلوماسيينا والجميع في حكومة الولايات المتحدة، في الماضي والحاضر، الذين عملوا بلا كلل في هذه القضية بين الحزبين على مر السنين، وأدت الدبلوماسية الأميركية المستمرة، مقترنة بانفتاح القادة “الإسرائيليين” واللبنانيين للتفاوض والتشاور واختيار ما هو في مصلحة شعبهم في النهاية، إلى هذا الاختراق.