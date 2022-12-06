ترقّب أميركيّ لقرار بايدن.. متى يحسم أمر ترشّحه لولاية ثانية؟

فيما يُعد دونالد ترامب المرشّح الوحيد الذي أعلن عن نيته خوض انتخابات 2024، من المرتقب أن يتّخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قراره بشأن إن كان سيترشح لولاية رئاسيّة ثانية بعد “فترة قصيرة” من بدء العام الجديد، وفق ما ذكر كبير موظفيه رون كلاين.

كلاين أشار في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لـ “وول ستريت جورنال” إلى أنّ بايدن يتشاور مع أفراد عائلته.

في سن الثمانين، يعد بايدن الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة وإذا تولى السلطة لولاية ثانية فسيكون في السادسة والثمانين من عمره بحلول انتهاء ولايته.

فيما نقلت “فرانس برس” عن كلاين قوله إنه يعتقد أنه “ينوي الترشح”، وأضاف “أسمع من العديد من الديموقراطيين في أنحاء البلاد بأنهم يريدون بأن يترشح.. لكن الرئيس سيتّخذ هذا القرار، بحسب توقعاتي، بعد وقت قصير من انتهاء موسم العطلات، لكنني أتوقع بأن يكون قراره أنه سيقوم بذلك (أي سيترشح)”.

هذا وألمح بايدن بشكل قوي إلى أنه سيترشّح مجددًا، بينما ترك احتمال عدم ترشحه مفتوحًا، قائلا إنه “يحترم المصير إلى حد كبير”.

يشار إلى أنّه في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، حقق الديموقراطيون نتائج جيّدة بشكل غير متوقع في انتخابات منتصف الولاية.