الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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ترقّب ليمين نتنياهو الدستوريّة.. متى يتولّى الحكومة رسميًا؟

منذ 22 ثانية
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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يعتزم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي المكلف، زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، أداء اليمين الدستورية، يوم الخميس المقبل، وتولي رئاسة الحكومة رسميًا، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت متأخر من ليل الأربعاء، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه اليمينيين، قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له، لإنجاز المهمة.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي منح نتنياهو مهلة 28 يومًا لتشكيل حكومته الجديدة، وتبعها تمديد مدة 10 أيام، ينتهي عند منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس.

كان نتنياهو قد توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره اليميني، “الصهيونية الدينية”، و”القوة اليهودية”، و”نوعام”، و”شاس”، و”يهودوت هتوراه”، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.

يجدر الذكر، أن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع في يافا، وتل أبيب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجًا على تشكيل حكومة جديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، بدعوى أنها تضم مجرمين مدانين بتهم جنائية، ومتطرفين دينيًا.

 

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