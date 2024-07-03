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تركمانستان تبيع الغاز للعراق عبر اتفاق تبادل مع إيران

منذ 9 دقائق
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أعلنت حكومة تركمانستان، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق تبادل مع إيران تبيع بموجبه عشق أباد 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا للعراق.

وتمتلك إيران، التي تقع بين تركمانستان والعراق، مخزونات كبيرة من الغاز. وبموجب اتفاق المبادلة ستزود طهران بغداد بالغاز مقابل الحصول على نفس الكميات من عشق أباد.

ولم تقدم حكومة تركمانستان أي تفاصيل بشأن الأسعار أو التوقيت أو الإعدادات اللوجستية، لكنها قالت إنها تخطط لمد خط أنابيب غاز جديد إلى إيران وتعمل على زيادة الشحنات السنوية في هذا الاتجاه إلى 40 مليار متر مكعب.

وتوجه تركمانستان الغنية بالغاز معظم صادراتها من الطاقة إلى الصين، لكنها تحاول تنويع وجهات صادراتها من خلال إضافة مبيعات إلى أوروبا وباكستان والهند.

    المصدر :
  • رويترز

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