تركيا.. أردوغان يدعم انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن تركيا ستبدأ إجراءات التصديق في البرلمان على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ليزيل بذلك أكبر عقبة متبقية أمام توسيع التحالف مع استمرار الحرب في أوكرانيا لكن الزعيم التركي أرجأ تأييد الطلب السويدي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو في أنقرة إن هلسنكي فازت بمباركة أنقرة بعدما اتخذت خطوات ملموسة للوفاء بتعهداتها بملاحقة من تعتبرهم تركيا إرهابيين والتراجع عن حظر تصدير الأسلحة لتركيا.

ووقعت الدول الثلاث اتفاقاً في مدريد العام الماضي يحدد خطوات للتغلب على مخاوف تركيا بشأن الانضمام، لكن أنقرة قالت إن السويد لم تقطع شوطا كافيا.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان تحدث هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج وقال إن تركيا مصممة على مواصلة المحادثات مع السويد.

ويجب أن تصادق برلمانات جميع أعضاء الحلف الثلاثين على انضمام دول جديدة.

وقال أردوغان للصحفيين عقب اجتماعه مع نينيستو “قررنا الشروع فى عملية التصديق فى برلماننا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي”، وعبر عن أمله فى أن يصادق البرلمان على الطلب قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 أيار.