تركيا.. أمر باعتقال 249 من موظفي الخارجية

ذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية، الاثنين، أن السلطات أمرت باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية، للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة للداعية التركي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع غولن، الذي يعيش بمنفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز 2016. وينفي غولن مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب.

كما أشارت المحطة التلفزيونية إلى أن مكتب رئيس الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية، بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.

واعتقلت الشرطة 78 مشتبهاً به حتى الآن بعمليات تمت في 43 إقليماً، بينما تتعقب الباقين، وفق المحطة.

كذلك اعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم بانتظار محاكمتهم، فيما أقالت نحو 150 ألفاً من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت الانقلاب.

وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.

وتقول الحكومة التركية إن تلك الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد.