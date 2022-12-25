الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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تركيا: أنصار "الكردستاني" يُحرقون شوارع باريس.. هل ستصمتون أكثر؟

منذ 50 دقيقة
تظاهرات الأكراد في باريس

تظاهرات الأكراد في باريس

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إتّهم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، فرنسا بدعم حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية.

قالين قال اليوم الأحد، وهو يعرض فيديوهات العنف الذي ارتُكب في باريس: “هذا هو حزب العمال الكردستاني في فرنسا. نفس المنظمة الإرهابية التي تدعمها (فرنسا) في سوريا. نفس حزب العمال الكردستاني الذي ذبح الآلاف من الأتراك والأكراد وقوات الأمن في الأربعين سنة الماضية. الآن يحرقون (أنصار هذا الحزب) شوارع باريس. هل ما زالت (فرنسا) صامتة؟ هل ستبقى”؟

هذا وتجمع آلاف الأكراد بعد ظهر أمس السبت، في ساحة الجمهورية في باريس، للاحتجاج على إطلاق النار في الدائرة العاشرة في العاصمة الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل 3 نشطاء أكراد، يوم الجمعة.

وسرعان ما تحولت المظاهرة بشكل سريع إلى اشتباكات مع قوات الشرطة الفرنسية، كما اندلعت مناوشات عدة بين المتظاهرين أنفسهم، ثم بدأوا في إغلاق الشوارع، ممسكين بأيديهم لتشكيل سلسلة بشرية.

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