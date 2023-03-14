تركيا: أنقرة وواشنطن بحاجة إلى حوار استراتيجي جيوسياسي

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم بدءاً من الطاقة والهجرة وصولاً إلى مكافحة الإرهاب والحرب الدائرة في أوكرانيا، باتت متداخلة.

وشدد في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأميركي التركي الذي تم تنظيمه في غرفة تجارة الولايات المتحدة، على ضرورة أن “يكون هناك حوار استراتيجي، لا تكتيكي فقط، بين أنقرة وواشنطن”.

وأوضح قالن، أن “ثمة حاجة ماسة لإجراء حوار استراتيجي جيوسياسي موسع بين أنقرة وواشنطن، يضع كل شيء في نصابه، سواء في قضايا الطاقة والحرب الدائرة في أوكرانيا والأوضاع في أفغانستان وليبيا وشرقي المتوسط وغيرها من المسائل، وذلك ليس من أجل البلدين فقط وإنما لمستقبل الكوكب”.