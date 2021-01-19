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تركيا.. أوامر اعتقال لـ238 شخصا بزعم انتمائهم لجماعة غولن

19 - يناير - 2021
عناصر من الأجهزة الأمنية في تركيا

عناصر من الأجهزة الأمنية في تركيا

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أصدرت السلطات القضائية في تركيا أوامر اعتقال بحق238 شخصا في إطار عملية تستهدف المشتبه في صلاتهم بالداعية الإسلامي فتح الله كولن الذي تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب عام 2016 ، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء .

وشملت العملية ستة أقاليم وهي جزء من حملة مستمرة منذ أربع سنوات على شبكة فتح الله كولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينفي كولن أي صلة له بمحاولة انقلاب عام 2016 التي سقط فيها أكثر من 250 قتيلا.

وقالت الوكالة إن 160 شخصا اعتقلوا في أحدث مداهمات للشرطة أمر بها ممثلو الادعاء في أزمير.

وأضافت أن العملية استهدفت كذلك مشتبها بهم في شمال قبرص حيث تنشر تركيا قوات من جيشها.

ومن بين المستهدفين 218 من أفراد الجيش الذين ما زالوا في الخدمة منهم ستة برتبة كولونيل وثلاثة برتبة ليفتنانت كولونيل وتسعة برتبة ميجر.

ومنذ محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات 80 ألفا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش.

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