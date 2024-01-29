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تركيا.. إلقاء القبض على منفذي هجوم كنيسة "سانتا ماريا"

منذ 6 دقائق
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أفاد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، القبض على المهاجمين اللذين نفذا الهجوم على كنيسة “سانتا ماريا” بحي ساريير في إسطنبول، وأدى لمقتل مواطن تركي.

وبحسب يرليكايا أمس الأحد إن 47 شخصا اعتقلوا للاشتباه بصلتهم بالهجوم، بينهم مواطنون من روسيا وطاجيكستان.

وأضاف: “حوالي الساعة 11.40 أثناء القداس في كنيسة سانتا ماريا، تعرض أحد المتواجدين في الكنيسة لهجوم بمسدس من قبل شخصين ملثمين وتوفي جراء ذلك”، مؤكدا فتح تحقيق بهذا الصدد.

وكان عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو أدان الهجوم قائلا: “رحم الله الذي فقد حياته والشفاء للجرحى. لن نسمح أبدا لأولئك الذين يحاولون تدمير وحدتنا وتضامننا، والسلام من خلال مهاجمة الأماكن الدينية في مدينتنا”.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تركية مقتل شخص وجرح آخرين في هجوم مسلح تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي، استهدف الكنيسة الكاثوليكية “سانتا ماريا” خلال قداس الأحد في مدينة إسطنبول.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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