تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم إلى 40

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في منجم للفحم في شمال غرب تركيا إلى 40 قتيلا و28 جريحا بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في الموقع الذي سيتفقده، السبت، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن 15 شخصا ما زالوا عالقين، صباح السبت، في منجم فحم في تركيا بعد أكثر من 16 ساعة من الانفجار، حسب آخر حصيلة رسمية.

وقال وزير الداخلية في أعقاب الانفجار الذي وقع في الساعة 18,15 (15,15 ت غ) في شمال غرب تركيا الجمعة “تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا (عالقون) هناك ونحاول إنقاذهم”.

وكتب إردوغان في تغريدة نشرت مساء الجمعة “نتمنى ألا تكون الخسائر في الأرواح أكبر وأن يتم إنقاذ عمال منجمنا”.

ووقع الانفجار الجمعة في منجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود، وتم إخراج أحد عشر شخصا من المنجم ويتلقون العلاج في المستشفى، وفقا لوزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة.

وتبذل فرق الإنقاذ جهودا شاقة لمحاولة إنقاذ عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق 300 و350 مترًا تحت مستوى سطح البحر، وفقا لـ”فرانس برس”.

وكانت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث ذكرت في تغريدة على تويتر أولا أن خللا في محول كهربائي أدى إلى الانفجار، لكنها أوضحت بعد ذلك أن كمية من غاز الميثان اشتعلت “لأسباب غير معروفة”.