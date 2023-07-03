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تركيا.. ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي الى 9.19 مليار دولار

منذ 10 ساعات
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي الاثنين أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفع إلى 9.19 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو\حزيران، في أكبر زيادة أسبوعية له على الإطلاق، وذلك بعد التوقف عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة.

كان صافي احتياطيات البنك المركزي قد هبط إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو\حزيران، وهو أدنى مستوى له منذ بدء نشر البيانات في 2002، بينما كانت السلطات تسعى لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة قبل الانتخابات.

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في السنوات الماضية بسبب التدخل المكثف في السوق والجهود الأخرى لتهدئة الطلب على العملات الأجنبية.

ارتفع الطلب على الدولار في تركيا إلى مستويات قياسية الشهر الماضي بفعل توقعات الشركات والأفراد بأن الليرة، التي فقدت 44 بالمئة من قيمتها في 2021 و30 بالمئة في 2022، ستنخفض بعد الانتخابات.

وتراجعت العملة التركية بنحو 28 بالمئة حتى الآن هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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