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تركيا.. ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 16.15 مليار دولار

منذ ساعتين
تركيا

تركيا

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أظهرت بيانات الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي التركي زادت بنحو 430 مليون دولار إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الأول من سبتمبر\أيلول.

وانخفضت الاحتياطيات إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو\حزيران، وهو أدنى مستوى منذ نشر البيانات في 2002، عندما سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي واستقرار الليرة قبيل الانتخابات. وتتزايد الاحتياطيات منذ ذلك الحين.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في الأعوام القليلة الماضية بسبب تدخلات مكلفة في السوق وغيرها من الجهود لتهدئة الطلب. وتوقف البنك عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة بعد انتخابات مايو\أيار.

    المصدر :
  • رويترز

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