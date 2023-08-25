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تركيا.. ارتفاع عدد السياح الأجانب 7.25% خلال يوليو

منذ 11 دقيقة
ارتفاع العجز التجاري في تركيا

ارتفاع العجز التجاري في تركيا

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أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية الجمعة أن عدد الزائرين الأجانب ارتفع 7.25 بالمئة في يوليو\تموز مقارنة بنفس الشهر العام الماضي وبلغ 7.15 مليون زائر.

يأتي ذلك مقارنة مع 6.66 مليون زائر أجنبي في يوليو\تموز 2022.

وأفادت البيانات بأن الألمان والروس والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا في يوليو\تموز.

هذا وتراجعت الليرة التركية 2.8 بالمئة الجمعة لتتخلى عن بعض مكاسبها، وذلك بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.

وسجلت الليرة 26.51 للدولار مقابل 25.75 للدولار في ختام تعاملات أمس الخميس 24\8\2023 بانخفاض 2.8 بالمئة.

وكانت الليرة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 27.2350 للدولار قبل وقت قصير من إعلان قرار رفع أسعار الفائدة أمس الخميس 24\8\2023.

وأظهر متوسط التقديرات في ​​استطلاع لرويترز أن السوق كانت تتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 200 نقطة أساس.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة بمعدل يزيد كثيرا عن التوقعات بمقدار 750 نقطة أساس، للتأكد من خفض التضخم واستقرار توقعاته في أقرب وقت ممكن.

    المصدر :
  • رويترز

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