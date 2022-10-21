الجمعة 25 ربيع الأول 1444 ﻫ - 21 أكتوبر 2022 |
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تركيا.. ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين 5.3% في اكتوبر

منذ 9 ثواني
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات رسمية الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 5.3 بالمئة إلى 76.2 نقطة في أكتوبر\تشرين الأول، مواصلا انتعاشه من مستوى قياسي منخفض بلغ 63.4 في يونيو\حزيران على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم.

ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.

وظهر التحسن الأكبر في الثقة في الوضع المالي الحالي للأسر، والذي ارتفع 8.4 بالمئة عن الشهر السابق، رغم أنه ظل عند مستوى منخفض يبلغ 57.5 نقطة.

وتراجعت ثقة المستهلكين في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل انتعاش قصير الأمد، وعانت الثقة هبوطا آخر في أكتوبر\تشرين الأول من العام الماضي قبل أزمة العملة في ديسمبر كانون الأول والتي أدت إلى دوامة تضخمية.

    المصدر :
  • رويترز

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