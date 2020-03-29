تركيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 131

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأحد، إن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 23 حالة إلى 131 حالة، بعد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 1815 حالة، ليصبح الإجمالي 9217.

في حين، تم شفاء نحو 105 مرضى حتى الآن.

يشار إلى أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كان أعلن قبل أيام الجمعة، عن عزل 12 قرية وبلدة بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات عن غلق جميع أماكن التنزه والسواحل.

واتخذت تركيا عدة تدابير لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، من بينها فرض حجر منزلي على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما، والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، كما أغلقت المدارس نهاية نيسان/أبريل وألغت بعض الرحلات الجوية.

كما فرضت مؤخرا حجرا على 12 بلدة وقرية، وقلصت التحركات بين المدن الكبرى.