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تركيا.. اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين

منذ 6 دقائق

من مسيرة المثليين في إسطنبول

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اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول، الأحد الواقع في 26 حزيران، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، وفق فريق الوكالة.

وحتى قبل بدء المسيرة، دهمت شرطة مكافحة الشغب عدة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واعتقلت “عشوائيا” أشخاصاً بينهم صحفيون، بحسب فرانس برس.

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين بدأوا بالتجمّع في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم المغلقة تمامًا أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح.

وبعد مسيرة كبيرة في العام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب تقول إنها أمنية.

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