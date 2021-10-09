السبت 3 ربيع الأول 1443 ﻫ - 9 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. اعتقال 6 أشخاص بشبهة التجسس

منذ 14 دقيقة
الأمن التركي

الأمن التركي

A A A
طباعة المقال

أعلن الأمن التركي عن اعتقال 6 أشخاص وبحوزتهم جوازات سفر روسية، بحسب ما قالت شبكة “سي إن إن تورك”، نقلا عن مصادر في هيئات حماية القانون.

وأضاف المصدر، أنه تم اعتقالهم بعد الاشتباه في قيامهم بالتجسس.

ووفقا له، جرى الاعتقال ضمن عملية خاصة في اسطنبول وأنطاليا. وشدد على أنه، تم رصد المشتبه بهم فور دخولهم تركيا. ونوه بأنه، تم أثناء التفتيش العثور على أسلحة، ووثائق مسجلة على وسائل إلكترونية، وجوازات سفر روسية.

وأشارت القناة، إلى أنه لم يتضح بعد، ما إذا كانت جوازات السفر هذه أصلية أم مزيفة.

ولم يظهر بعد أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات، من هيئات الأمن التركية.

    المزيد من أخبار العالم

    الحوثي يواصل هجماته على السعودية
    واشنطن: كل هجوم جديد للحوثي دليل على أنهم غير مهتمين بالسلام
    الشرطة الأمريكية - أرشيفية
    فيديو.. الشرطة الأمريكية تحرر رهينة وتقتل خاطفها
    أبو الحسن بني صدر
    وفاة أول رئيس إيراني بعد الثورة في باريس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    12 مليون ليرة.. هل نراها حداً أدنى للأجور قريباً؟!
    كورونا لبنان
    تسجيل 519 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    الشيشة لها مخاطر في نقل عدوى كورونا
    لعشاق “الشيشة”.. أنتم في طريقكم إلى هذا المرض الخطير!