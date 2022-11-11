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تركيا.. الإنتاج الصناعي يسجل نموا طفيفا في سبتمبر

منذ ساعتين
تركيا

تركيا

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أظهرت بيانات نُشرت الجمعة نمو الإنتاج الصناعي في تركيا 0.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر\أيلول، ليواصل الصعود على أساس سنوي للشهر السابع والعشرين، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير.

إلا أن بيانات معهد الإحصاء التركي أظهرت أن الإنتاج الصناعي تراجع 1.6 بالمئة عن أغسطس\آب، على أساس معدل موسميا وفي وضوء عوامل التقويم.

ويواصل الإنتاج الصناعي، الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر على النمو الاقتصادي، الصعود على أساس سنوي منذ رفع قيود كوفيد-19.

وتباطأت الوتيرة بشكل حاد في الأشهر الماضية، وظلت أقل بكثير من التقديرات، التي توقعت زيادة 3.6 بالمئة في سبتمبر\أيلول. ويتوقع الخبراء بشكل عام تراجع النشاط الصناعي بسبب التباطؤ الاقتصادي حول العالم مما يؤدي إلى انخفاض الطلب من الخارج.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 350 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية، وأرجع هذا إلى وجود مؤشرات على تباطؤ اقتصادي. وأعلن عزمه إجراء خفض آخر هذا الشهر قبل إنهاء دورة التيسير.

    المصدر :
  • رويترز

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