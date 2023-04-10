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تركيا: الاجتماع الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران في مطلع مايو أيار المقبل

منذ 15 دقيقة
مولود تشاووش

مولود تشاووش أوغلو

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاثنين عقد الاجتماع الرباعي مع وزراء خارجية سوريا وإيران وروسيا في مطلع مايو أيار المقبل.

وأكد أوغلو موعد الاجتماع، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين 10\4\2023 قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن الاتفاق على موعد لعقد الاجتماع سيتم في المستقبل القريب.

ورداً على سؤال عما إذا كان الاجتماع سيعقد في أوائل مايو، قال بوغدانوف اليوم الاثنين: “الاستعدادات جارية ويتم الاتفاق على الموعد”، مضيفا: “كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل”، بحسب “تاس”.

وكانت صحيفة “الوطن” السورية قد نسبت أمس الأحد 9\4\2023 للسفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف قوله إن الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا تأجل إلى مطلع الشهر المقبل، بعدما كان من المتوقع عقده الاثنين.

وعقد اجتماع لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو الثلاثاء الماضي.

وكان الاجتماع هو الاتصال السياسي الأول بين دمشق وأنقرة منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وما نجم عنها من توتر في العلاقات بين الجارتين.

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