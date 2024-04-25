تركيا.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة عند 50% دون تغيير

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50 بالمئة الخميس كما كان متوقعا وأشار في تبرير ذلك إلى تشديد كبير في الأوضاع المالية منذ رفعه السابق لسعر الفائدة وتعهد مجددا بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك لخفض التضخم.

ورفع المركزي التركي الشهر الماضي بشكل غير متوقع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 500 نقطة أساس، مشيرا إلى توقعات بتدهور معدل التضخم وتعهد بالتمسك بموقفه من تشديد السياسة النقدية.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 68.5 بالمئة في مارس\آذار ومن المتوقع أن يرتفع لبضعة أشهر أخرى قبل أن يبدأ في التراجع. وتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​إلى 36 بالمئة بحلول نهاية العام وهو ما يقل قليلا من توقعات السوق.

وقالت لجنة السياسات بالبنك “قرارات السياسة النقدية في مارس أدت إلى تشديد كبير في الأوضاع المالية”.

وأضافت “بالأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير لكنها كررت أنها تظل متيقظة للغاية لمخاطر التضخم”.