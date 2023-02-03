تركيا.. التضخم السنوي انخفض إلى 58% في يناير

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 57.68 بالمئة في يناير كانون الثاني، لمنه أعلى بكثير من التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65 بالمئة على أساس شهري، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 53.5 بالمئة.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة بدأت في سبتمبر أيلول 2021 وتسببت في انهيار العملة في أواخر ذلك العام.