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تركيا.. التضخم السنوي يتراجع إلى 71.6% في يونيو

منذ 3 ساعات
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في يونيو حزيران، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو حزيران عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو أيار الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو حزيران بعد أن سجل في مايو أيار أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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