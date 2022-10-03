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تركيا.. التضخم يبلغ أعلى مستوى في 24 عامًا

منذ 50 دقيقة
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45 بالمئة في سبتمبر أيلول، ليأتي أقل من التوقعات، بعدما فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.08 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78 بالمئة على أساس شهري في أيلول، مسجّلًا ارتفاعًا سنويا 151.50 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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