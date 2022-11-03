تركيا: السويد وفنلندا لم تفيا بعد بجميع التزاماتهما

قال وزير الخارجية التركي (الخميس 3-11-2022) إن السويد وفنلندا لم تفيا بعد بجميع التزاماتهما بموجب اتفاق لإيجاز قبول طلبي انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، ولا بد أن تتخذا خطوات ملموسة.

وقال مولود جاويش أوغلو، في أثناء حديثه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في إسطنبول، إن تركيا لاحظت أن الحكومة السويدية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون تتبنى نهجا حاسما في تحقيق التزاماتها.

وبرغم الانفراجة التي بدت بعد اجتماع لمسؤولين من الدول الثلاث، كرر الرئيس أردوغان السبت الماضي تهديده بأن تركيا لن تصدق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي “حتى يتم الوفاء بالوعود” التي قطعتها الدولتان.

وقال أمام البرلمان التركي “طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي”، علمًا أنه يهدد منذ مايو بعرقلة انضمام الدولتين إلى الناتو.

ووقعت السويد وفنلندا مذكرة في يونيو حزيران، أدت إلى رفع تركيا، وهي من أعضاء حلف شمال الأطلسي، حق النقض، أو الفيتو، عن طلبي انضمام الدولتين إلى الحلف الأمني. وطلبت الدولتان الانضمام ردا على حرب روسيا في أوكرانيا، ولكن أنقرة سعت إلى الحصول على ضمانات إضافية، ومن بينها ألا تؤوي الدولتان مسلحين أكرادا.