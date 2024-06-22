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تركيا.. السيطرة على حريق أودى بحياة 12 شخصاً وأصاب العشرات

منذ ساعة واحدة
اشتعال حريق في تركيا - أرشيفية

اشتعال حريق في تركيا - أرشيفية

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ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم السبت أن السلطات سيطرت على حريق اندلع بأراض زراعية وتسبب في وفاة 12 شخصا وإصابة 78 آخرين في منطقة قريبة من الحدود التركية مع سوريا والعراق.

وقال مكتب الحاكم المحلي إن الحريق بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس بسبب حرق قش وانتشر بسبب الرياح القوية. وكتب وزير العدل يلماز تونج في منشور على منصة إكس أمس الجمعة أن السلطات بدأت تحقيقا للوقوف على سبب نشوبه.

وذكرت قناة إن.تي.في ووسائل إعلام أخرى أن الحريق صار تحت السيطرة وأن السلطات تعمل على تبريد المناطق المحروقة. وأفادت القناة بنفوق عدد كبير من الحيوانات بعد أن حوصرت وسط الحريق.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن علاج المصابين ما زال جاريا، وبعضهم في حالة حرجة.

وأفاد قوجة عبر موقع إكس “نواصل علاج ومتابعة خمسة من المصابين لدينا. ثلاثة من مصابينا الخمسة الذين يتلقون العلاج في ديار بكر يتنفسون من خلال أنابيب”.

وحرق القش ممارسة شائعة بين المزارعين والقرويين في منطقة وسط الأناضول بعد فترات الحصاد.

    المصدر :
  • رويترز

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