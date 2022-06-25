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تركيا.. السيطرة على حريق غابات دمّر أكثر من 11 ألف فدان

منذ 49 دقيقة
حرائق غابات

حرائق غابات

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أعلنت الحكومة التركية أنها سيطرت على حريق غابات يشتبه بأنه متعمَّد، بعدما أحرق على مدى ثلاثة أيام أكثر من 11 ألف فدان من الغابات على الساحل في جنوب غرب البلاد.

وبعدما تفقد وزير الزراعة والغابات “وحيد كيريشتشي” المنطقة بالقرب من منتجع مرمريس الواقع على بحر إيجه، أشاد بفرق الإطفاء التي استخدمت الطائرات في مكافحة الحريق الذي اندلع الخميس.

وتصاعد الدخان من التلال وعربات مدافع المياه التابعة للشرطة وهي تساعد فرق الإطفاء وقت انتشار الحريق في الغابات بالمنطقة التي يندر بها السكان.

وقال وزير الداخلية “سليمان صويلو” إن السلطات اعتقلت مشتبهًا به واحدا على صلة بالحريق، مضبفًا أن هذا الشخص اعترف بحرق الغابة انطلاقًا من خيبة أمل سببها مشاكل أسرية.

الى ذلك، لمّح الرئيس “رجب طيب أردوغان” إلى أن أي شخص يُدان بإشعال الحريق قد يواجه عقوبة الإعدام التي حُذفت من الدستور التركي في عام 2004.

وفي وقت سابق، قال أردوغان: “يحتاج الأمر إلى أن تكون العقوبة مخيفة، وإذا كانت حكما بالإعدام فلتكن حكما بالإعدام”.

وأعاد الحريق، وهو الأول هذا الصيف، إلى الأذهان حرائق العام الماضي التي دمرت 345950 فدانًا من الريف التركي وهي أسوأ الحرائق التي شهدتها البلاد إلى الآن.

في السياق، لفت مسؤولون محليون في الأيام الماضية الى أن السلطات لم تستعد لمكافحة الحرائق هذا الصيف.

لكن كيريشتشي قال للصحفيين إن أعداد الطائرات والأفراد “زادت كلها بأكثر مما يتصور أي أحد” منذ العام الماضي. وأضاف أن 88 في المئة من حرائق الغابات في تركيا أشعلها أشخاص.

    المصدر :
  • رويترز

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