العثور على جثث خمسة أفغان في تركيا

عثرت الشرطة التركية على جثث خمسة أفغان طعنوا حتى الموت داخل منزل بالعاصمة التركيّة الخميس، وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ الجثث كانت ملقاة منذ أيّام عدّة داخل شقّة تقع في منطقة ألتنداغ شمالي شرق أنقرة.

كما عثر على الجثث الخمس بعد اتصال أفراد أسرة بالشرطة والإبلاغ عن فقدانهم، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وعثر على الجثث في حي اوندير لمحدودي الدخل في أنقرة الذي يضم الكثير من المهاجرين من سوريا وأفغانستان.

ولم تصدر معلومات على الفور حول هويات الضحايا، كما لم يُحدّد المحقّقون حتّى الآن أيّ دوافع لهذه الجريمة.

هذا ويعيش حوالي 140 ألف لاجئ وطالب لجوء أفغاني في تركيا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.