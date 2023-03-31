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تركيا.. العجز التجاري يرتفع الى 51.4% خلال فبراير

منذ 5 دقائق
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 51.4 بالمئة في فبراير\شباط على أساس سنوي إلى 12.08 مليار دولار، بعدما قفزت الواردات 10.1 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الواردات وصلت إلى 30.71 مليار دولار فيما تراجعت الصادرات 6.4 بالمئة إلى 18.64 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في عام 2021، تهدف تركيا إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة، وذلك رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت البيانات أن العجز التجاري لشهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط ارتفع 44.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 26.33 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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