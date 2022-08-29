الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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تركيا.. العجز التجاري يرتفع 147% في تموز

منذ 17 دقيقة
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الاثنين 29 آب أنّ عجز التجارة الخارجية التركي قفز 147 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.69 مليار دولار في تموز، مع ارتفاع الواردات 41.4 بالمئة.

وأشارت البيانات الى أن الواردات بلغت 29.24 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات 13.4 بالمئة إلى 18.55 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

لكنّ الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع العالمية زاد من صعوبة تحقيق هذا الهدف.

هذا وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع 143.7 بالمئة إلى 62.18 مليار دولار.

من جانب آخر، أفاد معهد الإحصاء التركي بأن مؤشر الثقة في الاقتصاد ارتفع واحدًا بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب إلى 94.3 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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