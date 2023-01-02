تركيا.. "العدالة والتنمية" يدرس تقديم موعد الانتخابات

كشف مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنّ الحزب يفكر في إجراء “تغيير طفيف” في موعد الانتخابات المقررة في منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

“تقديم الموعد قليلًا“

وردًا على سؤال بخصوص إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، قال المتحدث باسم الحزب عمر جيليك في مؤتمر صحافي: “نريد إجراء الانتخابات في 18 يونيو.. لكن بما أنّ هذا الموعد يتزامن مع موسم العطلة الصيفية، حيث يسافر الناس فإننا نبحث تقديم الموعد قليلًا”.

“ليست انتخابات مبكرة“

كما أوضح: “تغيير الموعد لن يصل إلى حد الانتخابات المبكرة.. لم يتخذ المجلس الأعلى للحزب قرارًا نهائيًا بعد. إننا نبحث الأمر”.

انهيار الليرة.. هل يدفع أردوغان الثمن في صناديق الانتخابات؟

هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في 18 يونيو/ حزيران. وقال أردوغان في وقت سابق إن الانتخابات ستجرى في ذلك الشهر.

منافس أردوغان!

إلى هذا، يبرز أردوغان، منذ أشهر، كمرشح رئاسي عن تحالف حزبه مع حزب “الحركة القومية” (تحالف الجمهور)، بينما لا تزال أحزاب المعارضة، وحتى الآن، لم تعلن عن هوية المنافس.

هذا ويحكم “حزب العدالة والتنمية” الجمهورية التركية منذ 20 عامًا من دون انقطاع، بعد فوزه في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 لأول مرة، فيما ستجري الانتخابات المرتقبة على مستوى البلاد في حزيران/ يونيو 2023، حيث سيختار الناخبون “اسم الرئيس”، وكذلك جميع أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 600.