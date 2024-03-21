تركيا: العراق رحب باقتراح إنشاء مركز عمليات مشترك ضد "العمال الكردستاني"

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية (الخميس 21-3-2024) إن أنقرة اقترحت إنشاء “مركز عمليات مشترك” مع العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني المحظور، وإن بغداد ردت “بشكل إيجابي” خلال اجتماع الأسبوع الماضي.

عقد مسؤولون أتراك وعراقيون كبار، بينهم وزيرا الدفاع، محادثات في بغداد الأسبوع الماضي لمناقشة مسائل أمنية منها إجراءات محتملة ضد حزب العمال الكردستاني، وذلك بعدما حذرت تركيا من أنها ستشن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة.

وقال المسؤول لصحفيين عن حزب العمال الكردستاني “العراق يعده أيضا تهديدا له. تفاعلوا بشكل إيجابي مع عرضنا تأسيس مركز عمليات مشترك والتعاون في الحرب ضد الإرهاب”.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، ناقش الجانبان أيضا الاستعدادات لزيارة مقررة للرئيس رجب طيب أردوغان لبغداد، والمتوقع أن تكون بعد شهر رمضان.

وقال المسؤول إن أنقرة تريد إدراج مركز العمليات المشترك في وثيقة استراتيجية أوسع نطاقا يعتزم أردوغان التوقيع عليها خلال الزيارة.

حمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في 1984. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في حملة التمرد.

وظل الصراع لفترة طويلة متركزا بشكل رئيسي في المناطق الريفية بجنوب شرق تركيا، لكنه يتركز الآن بشكل أكبر في جبال إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.

ونفذت أنقرة عمليات عسكرية عبر الحدود على مدى سنوات ضد مسلحين، مما جعل ما يقرب من نصف الأراضي السورية المتاخمة لتركيا وجميع الأراضي العراقية المتاخمة لها تحت سيطرة أو إشراف الجيش التركي.