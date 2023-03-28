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تركيا: العراق مُطالب بدفع تعويض لأنقرة في قضية التحكيم

منذ 9 دقائق
علم تركيا

علم تركيا

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قالت وزارة الطاقة التركية في بيان الثلاثاء إن غرفة التجارة الدولية ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق، واعترفت بأغلبية مطالب تركيا في قضية تحكيم طويلة الأمد.

وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض “أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا”.

وكانت رويترز ذكرت السبت أن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق الخميس في قضية التحكيم المرفوعة على أنقرة.

تتعلق القضية بزعم العراق أن تركيا انتهكت اتفاقية مشتركة بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وتوقفت صادرات النفط الخام إلى تركيا من إقليم كردستان شبه المستقل وحقول كركوك الشمالية عقب صدور الحكم.

    المصدر :
  • رويترز

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