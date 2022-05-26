تركيا: العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لا تستهدف سيادة الجيران

أعلن مجلس الأمن القومي التركي أنّ العمليات العسكرية التركية التي تُنفَّذ الآن وفي المستقبل على الحدود الجنوبية للبلاد لا تستهدف سيادة الجيران، لكنّها ضرورية لأمن تركيا.

أتى ذلك في بيان صدر بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات، وفي أعقاب إعلان الرئيس “رجب طيب أردوغان” يوم الاثنين أن أنقرة ستشنّ قريبًا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لمكافحة ما وصفها بأنها تهديدات إرهابية عن طريق توسيع المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا.

المجلس قال بعد الاجتماع الذي ترأسه أردوغان إنّ “العمليات التي تنفذ الآن وفي المستقبل للقضاء على التهديد الإرهابي على حدودنا الجنوبية، لا تستهدف وحدة أراضي دول الجوار ولا السيادة بأي طريقة من الطرق”.

ومن المتوقع أن تستهدف أي عمليات شمال سوريا، حيث شنّت تركيا العديد من التوغلات منذ 2016 ، وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة.

وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب تمثل كيانًا واحدًا هي وحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا في جنوب شرق البلاد منذ 1984. وتصنف تركيا الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية.

غير أنّ وحدات حماية الشعب الكردية مكونّ رئيسي في تحالف يقوده الأكراد، هو قوات سوريا الديمقراطية الذي اعتمدت عليه الولايات المتحدة إلى حد كبير في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وحتى الآن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على أي تحركات عسكرية قبل عمليات التوغل الأربع التي نفذتها تركيا في شمال سوريا.