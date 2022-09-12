تركيا.. انخفاض معدل البطالة إلى 10.1% في تموز

أظهرت بيانات أنّ معدل البطالة التركي انخفض 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 10.1 بالمئة في يوليو تموز، في حين استقرت البطالة المقنعة المعدلة موسميا عند 22.5 بالمئة.

وكانت البطالة المقنّعة تنخفض في أغلب أوقات العام الماضي، بعدما بلغت ذروتها عند مستوى 29.6 بالمئة في يناير كانون الثاني 2021 تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أيضا أن معدل البطالة المعدل موسميا بلغ 10.4 بالمئة في يونيو حزيران.

كما انخفضت مشاركة قوة العمل 0.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 52.6 بالمئة.